Atelier détection de potentiel secteur du TRANSPORT Alès Alès, jeudi 4 juillet 2024.

Atelier détection de potentiel secteur du TRANSPORT Le secteur du transport vous attire et vous vous demandez s’il vous correspond. Jeudi 4 juillet, 10h00 Alès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-04T10:00:00+02:00 – 2024-07-04T13:00:00+02:00

Fin : 2024-07-04T10:00:00+02:00 – 2024-07-04T13:00:00+02:00

Le secteur du transport vous attire et vous vous demandez s’il vous correspond.

Venez participer à une session de détection de potentiel TRANSPORT pour envisager votre avenir professionnel.

Vous pourrez directement tester vos aptitudes à vous orienter vers ce secteur d’activité en participant à l’atelier de détection de potentiel avec des exercices pratiques et ainsi accéder plus sereinement aux formations et/emploi du secteur de la construction.

Un retour rapide à l’issue de la session et une proposition pour un parcours adapté vous seront proposés (immersions professionnelles, formations, recrutements…).

Une présentation des opportunités de ce secteur vous sera présentée en début d’atelier.

Alès 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/234386 »}]

Atelier Détection de potentiel