Atelier d’été : Tawashi Relais Nature du Val de Marque, 24 août 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier d’été : Tawashi

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 24 août à 14:30

Un atelier zéro déchet pour créer , juste avec du tissu recyclé, des jolis tawashis colorés ! Anne Decobert vous explique et vous guide dans la technique de réalisation des éponges recyclées et durables. Public: Dès 10 ans **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-24T14:30:00 2022-08-24T16:30:00