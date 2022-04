Atelier d’été pour les enfants – Les maisons romaines Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Atelier d’été pour les enfants – Les maisons romaines Autun, 13 juillet 2022, Autun. Atelier d’été pour les enfants – Les maisons romaines Musée Rolin 5 Rue des Bancs Autun

2022-07-13 – 2022-07-13 Musée Rolin 5 Rue des Bancs

Les archéologues découvrent régulièrement des vestiges des grandes maisons d'Augustudunum à l'architecture si particulière. Initiez-vous au montage d'une maquette d'hypocauste (chauffage par le sol).

