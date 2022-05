Atelier d’été pour les enfants : Cold Case à Augustodunum, jeu d’enquête

Atelier d’été pour les enfants : Cold Case à Augustodunum, jeu d’enquête, 15 juillet 2022, . Atelier d’été pour les enfants : Cold Case à Augustodunum, jeu d’enquête

2022-07-15 – 2022-07-15 Une caisse poussiéreuse a été redécouverte dans les caves du musée. Son contenu n’attend que vous pour ré-étudier cette affaire mystérieuse qui vous en apprendra long sur la vie quotidienne à Augustodunum il y a 2 000 ans… Une caisse poussiéreuse a été redécouverte dans les caves du musée. Son contenu n’attend que vous pour ré-étudier cette affaire mystérieuse qui vous en apprendra long sur la vie quotidienne à Augustodunum il y a 2 000 ans… dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville