Atelier d’été : Papier recyclé Relais Nature du Val de Marque, 13 juillet 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Atelier d’été : Papier recyclé

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 13 juillet à 14:30

Tiphaine FATOU des Herbes folles, propose aux petits et aux grands, un atelier de fabrication de papier recyclé… apprenez comment réaliser du papier avec des tissus usagers et du papier ! vous repartez avec votre papier pour écrire vos plus jolis souvenirs…de vacances ! Public: Dès 6 ans **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Un atelier de fabrication de papier recyclé sera proposé pour petits et grands… Vous repartez avec votre papier pour écrire vos plus jolis souvenirs…de vacances !

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T14:30:00 2022-07-13T17:30:00