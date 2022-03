Atelier d’été : Mini maxi monde Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Atelier d’été : Mini maxi monde Relais Nature du Val de Marque, 10 août 2022, Villeneuve-d'Ascq. Atelier d’été : Mini maxi monde

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 10 août à 14:00

Les Z’arts Recycleurs invitent les familles à jouer tout l’après midi.. un jeu de de découverte de la faune et de la flore locale au cours duquel petits et grands apprendront tout en s’amusant ! Public: Dès 3 ans **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Océane Azeau vous propose d’agrémenter votre jardin en préparant de belles enveloppes dans lesquelles vos graines préférées viendront se ranger… jusqu’à leur plantation ! Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-10T14:00:00 2022-08-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Relais Nature du Val de Marque Adresse Villeneuve d'Ascq - Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Atelier d’été : Mini maxi monde Relais Nature du Val de Marque 2022-08-10 was last modified: by Atelier d’été : Mini maxi monde Relais Nature du Val de Marque Relais Nature du Val de Marque 10 août 2022 Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord