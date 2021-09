Villeneuve-d'Ascq Relais Nature du Val de Marque Nord, Villeneuve-d'Ascq Atelier d’été : Land’art Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

La réalisation d’insectes façon ’’Land-art’’ sert de prétexte à la découverte des insectes et de leurs environnements. Les participants partiront à la recherche d’éléments naturels variés, permettant ainsi une découverte sensorielle du milieu. Activité animée par l’association Dessine moi un museau. Rendez-vous à 14h30 au Relais Nature du Val de Marque. Sur réservation. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Depuis le 9 août 2021, le gouvernement a étendu le « pass sanitaire » à plusieurs lieux accueillant du public. Les Relais Nature sont concernés par cette mesure. Une preuve de vaccination, une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle ou une preuve de rétablissement sera exigée à l’entrée pour toute personne à partir de 18 ans. Les visiteurs de 18 ans et plus devront présenter à l’entrée : – soit une preuve de vaccination (cycle vaccinal complet + délai nécessaire pour le développement des anticorps) – soit une preuve de test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h au moment du contrôle – soit une preuve de rétablissement (test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et moins de 6 mois) Le pass sanitaire devra être présenté sur l’application TousAntiCovid ou sur papier. Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Pour les adolescents de 12 à 17 ans, le pass sanitaire s’appliquera à compter du 30 septembre 2021. Port du masque obligatoire

Animation gratuite sur réservation

