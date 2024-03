Atelier d’été : JO des animaux Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq, mercredi 14 août 2024.

Atelier d’été : JO des animaux Découvrez les performances olympiques des animaux avec Takoda. Mercredi 14 août, 14h00 Villeneuve d’Ascq Gratuit

Dans la nature, chaque individu a son sport de prédilection, petits ou grands, seul ou à plusieurs, venez relever les défis, énigmes et jeux pour découvrir les performances olympiques des animaux, des plantes et des hommes. Un jeu olympique rigolo et pédagogique !

Rendez-vous : à partir de 14h

Durée : 2 h

Bon à savoir : Nombre de place limité, sur réservation par mail à relaismarque@lillemetropole.fr

Public : tout public, à partir de 6 ans

Villeneuve d'Ascq Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France

MEL/Claire Poitout