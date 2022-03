Atelier d’été : Boîtes aux trésors Relais Nature du Val de Marque Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Relais Nature du Val de Marque, le mercredi 31 août à 14:30

La nature abrite des trésors insoupçonnés, Océane Azeau vous propose de les découvrir lors d’une chasse dans la nature, de les récolter et de les conserver dans une jolie boîte décorée. Public: Dès 6 ans **Protocole sanitaire** Mesures sanitaires conformes aux mesures gouvernementales du moment. **Plus de renseignements** 03 20 63 11 26 ou [[relaismarque@lillemetropole.fr](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)](mailto:relaismarque@lillemetropole.fr)

Gratuit, sur réservation

Un atelier créatif pour fabriquer une boîte aux trésors récoltés dans la nature. Relais Nature du Val de Marque Villeneuve d’Ascq – Ferme du Héron, chemin de la ferme Lenglet Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-08-31T14:30:00 2022-08-31T16:30:00

