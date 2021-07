Lille Musée de l'Hospice Comtesse Lille, Nord Atelier Dessiner, designer, c’est plier ! pour les 7/12 ans Musée de l’Hospice Comtesse Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier Dessiner, designer, c’est plier ! pour les 7/12 ans Musée de l’Hospice Comtesse, 4 août 2021-4 août 2021, Lille. Atelier Dessiner, designer, c’est plier ! pour les 7/12 ans

Musée de l’Hospice Comtesse, le mercredi 4 août à 14:30

A la suite de la découverte de l’exposition [ » Kaiwu « ](https://www.lille.fr/Le-Musee-de-l-Hospice-Comtesse/Actualites2/KA-IWU-art-et-design-en-Chine) et de quelques pièces emblématiques autour de l’art du papier et du rapport à la nature, les enfants en atelier s’initient à la pratique du pliage. Ils explorent de manière plastique les matériaux mis à leur disposition et réalisent un petit espace de vie imaginaire influencé par la forme des éléments naturels et des paysages. Une rencontre poétique d’inspiration chinoise. Tarif : 5€ Sur réservation au 03 28 36 84 01 ou sur mailto:[mhc-reservations@mairie-lille.fr](mailto:mhc-reservations@mairie-lille.fr)

5 €

Un atelier pour petites mains agiles et jeunes visiteurs curieux Musée de l’Hospice Comtesse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-04T14:30:00 2021-08-04T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée de l'Hospice Comtesse Adresse 32, rue de la monnaie 59000 Lille Ville Lille lieuville Musée de l'Hospice Comtesse Lille