de 15h30 à 17h

gratuit

Vendredi 16 juillet à 15h30 Participation gratuite sur inscription. Rdv à côté de la bibliothèque Fessart, sur la place entre l’école et l’église! L’auteur/illustrateurpropose aux enfants de créer de petites saynètes autour de personnages ou d’animaux conçus à partir de formes géométriques simples. Christian Epanya est né à Douala, au Cameroun. Lauréat du prix UNICEF des illustrateurs à la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne, il est l’auteur de plusieurs albums, notamment Le petit photographe de Bamba, Le taxi-brousse de Papa Diop, et Mes images du Sénégal, dont les planches originales sont exposées tout l’été à la bibliothèque. Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Fessart 6 rue Fessart Paris 75019

