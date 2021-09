Strasbourg Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Atelier « Dessine tout ce qui te passe par la fenêtre! » dans le cadre de l’opération « Levez les yeux! » Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Atelier « Dessine tout ce qui te passe par la fenêtre! » dans le cadre de l’opération « Levez les yeux! » Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine, 17 septembre 2021, Strasbourg. Atelier « Dessine tout ce qui te passe par la fenêtre! » dans le cadre de l’opération « Levez les yeux! »

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, le vendredi 17 septembre à 14:00

### Jouons avec les fenêtres et les architectures strasbourgeoises ! Lors de l’atelier, chaque enfant est libre de dessiner les fenêtres manquantes d’une façade emblématique strasbourgeoise. À la fin de l’atelier, les façades réalisées par les enfants sont assemblées de manière à recomposer une nouvelle ville imaginaire !

Gratuité dans le cadre de l’opération « Levez les yeux ! ». Réservation sur inscription uniquement.

Jouons avec les fenêtres et les architectures strasbourgeoises ! Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Adresse 5 place du château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg