Atelier « Dessine-moi une chèvre » Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Atelier « Dessine-moi une chèvre » Celles-sur-Belle, 22 février 2022, Celles-sur-Belle. Atelier « Dessine-moi une chèvre » Maison des Fromages de Chèvre 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle

2022-02-22 – 2022-02-22 Maison des Fromages de Chèvre 1 Avenue de Niort

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Celles-sur-Belle EUR 12 12 Atelier « Dessine-moi une chèvre » Proposé par la Maison des Fromages de Chèvre Le vendredi 18 février et le mardi 22 février à 14h30 à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle Apprendre à dessiner et mettre couleur un portrait caprin !

Avec l’artiste illustrateur Michel André, Croctoo Amenez vos feuilles de papier A4 et vos crayons à papier

Prêt d’aquarelle sur place Tarif 12€ – durée 2h

A partir de 8 ans

Sur réservation au 05 49 16 67 16 Atelier « Dessine-moi une chèvre » Proposé par la Maison des Fromages de Chèvre Le vendredi 18 février et le mardi 22 février à 14h30 à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle Apprendre à dessiner et mettre couleur un portrait caprin !

Avec l’artiste illustrateur Michel André, Croctoo Amenez vos feuilles de papier A4 et vos crayons à papier

Prêt d’aquarelle sur place Tarif 12€ – durée 2h

A partir de 8 ans

Sur réservation au 05 49 16 67 16 +33 5 49 16 67 16 Atelier « Dessine-moi une chèvre » Proposé par la Maison des Fromages de Chèvre Le vendredi 18 février et le mardi 22 février à 14h30 à la Maison des Fromages de Chèvre à Celles-sur-Belle Apprendre à dessiner et mettre couleur un portrait caprin !

Avec l’artiste illustrateur Michel André, Croctoo Amenez vos feuilles de papier A4 et vos crayons à papier

Prêt d’aquarelle sur place Tarif 12€ – durée 2h

A partir de 8 ans

Sur réservation au 05 49 16 67 16 Michel André

Maison des Fromages de Chèvre 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse Maison des Fromages de Chèvre 1 Avenue de Niort Ville Celles-sur-Belle lieuville Maison des Fromages de Chèvre 1 Avenue de Niort Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Atelier « Dessine-moi une chèvre » Celles-sur-Belle 2022-02-22 was last modified: by Atelier « Dessine-moi une chèvre » Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 22 février 2022 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres