Atelier Dessine moi un monstre Rouen, jeudi 7 mars 2024.

Atelier Dessine moi un monstre Rouen Seine-Maritime

Grande nouveauté de cette année ! Proposés pour les pré-ados et les adolescents, les ateliers « Arts graphiques » vous permettront d’exploiter votre sens artistique tout en découvrant et en vous initiant à des techniques plastiques telles que, la gravure, l’encre de chine, ou encore la peinture. Atelier à partir de 8 ans.

Grande nouveauté de cette année ! Proposés pour les pré-ados et les adolescents, les ateliers « Arts graphiques » vous permettront d’exploiter votre sens artistique tout en découvrant et en vous initiant à des techniques plastiques telles que, la gravure, l’encre de chine, ou encore la peinture. Atelier à partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 16:30:00

fin : 2024-03-07 18:00:00

11 Rue du Moulinet

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie associationcitemomes@gmail.com

L’événement Atelier Dessine moi un monstre Rouen a été mis à jour le 2024-02-14 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES