Atelier : Dessine-moi un herbier Orschwiller, 26 février 2022, Orschwiller.

2022-02-26 14:00:00 – 2022-02-26 16:30:00

EUR Dessine-moi un herbier – Atelier de dessin botanique

Après une visite de l’exposition « Collections végétales », l’artiste Jean-Martin Vincent vous initie au dessin botanique. Biologiste et pharmacologue de formation, il partage ses techniques, basées sur l’observation et la reproduction réaliste. Installés dans une salle du château, vous réalisez votre propre dessin, à partir de copies d’anciens herbiers et d’éléments naturels. Cette activité est ouverte à toutes et tous, jeunes et adultes, débutants ou confirmés.

Atelier de dessin botanique avec l’artiste Jean-Martin Vincent.

+33 3 69 33 25 00

