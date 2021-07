Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir, Sarthe ATELIER « DESSINE-MOI UN CHÂTEAU » AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Catégories d’évènement: Montval-sur-Loir

Montval-sur-Loir Sarthe Montval-sur-Loir Grâce aux éléments historiques expliqués par une guide-conférencière du Pays d’art et d’histoire, essayez de reconstituer le château de Château-du-Loir. Mettez-le ensuite en scène dans le paysage en créant un diorama papier original. Tarif : 5€, – de 5 ans : gratuit

RDV au kiosque devant la Mairie de Montval (Place de l’Hôtel de ville)

Lieu : Montval-sur-Loir

Nombre de places limité à 12

