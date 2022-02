Atelier : Dessine-moi un bâteau Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Atelier : Dessine-moi un bâteau Alba-la-Romaine, 17 février 2022, Alba-la-Romaine. Atelier : Dessine-moi un bâteau Alba-la-Romaine

2022-02-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-17 15:30:00 15:30:00

Alba-la-Romaine Ardêche Alba-la-Romaine Ardèche EUR 2.5 6 Aquarelliste, à tes crayons ! Libère ta créativité dans cet atelier artistique où les bateaux sont à l’honneur.

À partir de 7 ans museal@ardeche.fr +33 4 75 52 45 15 http://museal.ardeche.fr/ Alba-la-Romaine

