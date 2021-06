Roubaix La Condition Publique Nord, Roubaix Atelier « Dessine-moi la Condition Publique » La Condition Publique Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Condition Publique, le dimanche 19 septembre à 14:00

Fabrication d’un carnet personnalisé et parcours de découverte de La Condition Publique (à partir de 8 ans).

Entrée libre

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

