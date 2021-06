Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Atelier dessin visage Manga Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Atelier dessin visage Manga Saint-Quentin, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Quentin. Atelier dessin visage Manga 2021-06-26 15:30:00 – 2021-06-26 17:00:00

Saint-Quentin Aisne • Samedi 26 juin 15H30-17H « Dessiner le corps d’un personnage manga »

Dans cet atelier les participants réaliseront les corps de personnages mangas. A partir d’exemples, ils intégreront les règles de proportions et les codes vestimentaires de l’univers des mangas. L’importance des couleurs, des accessoires, des costumes seront nécessaires pour la personnalisation ainsi qu’à la crédibilité des personnages. Sur réservation au par :

Tél : 03 23 62 36 77

Ou par mail : clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Jauge maxi : 6

Tarif : 4€ clara.saintcyr@saint-quentin.fr +33 032362367 • Samedi 26 juin 15H30-17H « Dessiner le corps d’un personnage manga »

Dans cet atelier les participants réaliseront les corps de personnages mangas. A partir d’exemples, ils intégreront les règles de proportions et les codes vestimentaires de l’univers des mangas. L’importance des couleurs, des accessoires, des costumes seront nécessaires pour la personnalisation ainsi qu’à la crédibilité des personnages. Sur réservation au par :

Tél : 03 23 62 36 77

Ou par mail : clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Jauge maxi : 6

Tarif : 4€ espace-saint-jacques

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin