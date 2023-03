Atelier « dessin » sur les cabanes Médiathèque municipale Lalinde Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-22 10:00:00 – 2023-03-22 11:00:00

Dordogne Dans le cadre du festival « La grande lessive », la médiathèque organise un atelier « dessin » mercredi 22 mars de 10h à 11h. Toutes les cabanes réalisées (dessin, peinture, collages…) seront ensuite suspendues, de préférence sous un format de cabane ! Peut-être nous aiderez-vous à réaliser cette construction originale à l’issue de la séance? Tout public, gratuit ; place limitées. Dans le cadre du festival « La grande lessive », la médiathèque organise un atelier « dessin » mercredi 22 mars de 10h à 11h. Toutes les cabanes réalisées (dessin, peinture, collages…) seront ensuite suspendues, de préférence sous un format de cabane ! Peut-être nous aiderez-vous à réaliser cette construction originale à l’issue de la séance? Tout public, gratuit ; place limitées. +33 5 53 57 70 60 Médiathèque municipale mediatheque

