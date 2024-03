ATELIER DESSIN La Remise à Patache Préfailles, mercredi 10 avril 2024.

ATELIER DESSIN La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Un atelier dessin, une occasion parfaite pour rêveler ses talents artistiques !

À travers cet atelier, Lydie de la Vague Éco-Créative vous accompagne et vous guide avec ses meilleures astuces dans cette pratique artistique.

Au programme

Observation de dessin

Découverte des différents outils de dessin crayon, fusains, pastels …

Conseils et utilisation de ces techniques

Alors ça vous tente ? N’hésitez plus et venez tester !

Cet atelier dessin est idéal pour

apprendre les différentes techniques de dessin

exprimer sa créativité

développer son sens de l’observation et sa précision

faire des rencontres

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Bon à savoir

Pas besoin d’apporter des choses car le matériel est fourni.

Réservation obligatoire par téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 10:00:00

fin : 2024-04-10 12:00:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER DESSIN Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire