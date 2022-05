Atelier dessin pour enfants (+7 ans) Champêtre Ferme florale La Grande-Paroisse Catégories d’évènement: La Grande-Paroisse

Isabelle vous invite à découvrir les fleurs de saisons plantées en plein champs en bord de Seine. Sur place, vos enfants dessineront étapes par étapes des fleurs à divers stades de maturité (de la fleur fraîche à la fleur séchée) grâce aux conseils de Rockzane (peintre à Avon). Le matériel est fourni et à l’issue de l’atelier, les jeunes artistes repartiront avec leur dessins réalisés aux crayons et à l’aquarelle. Prévoyez une casquette et un tapis pour s’asseoir en plein champs ainsi qu’un petit gouter à partager (jus, biscuits, fruits…)

25 €/enfant – Maxi 6 enfants

En plein champs, vos bouts de choux découvriront les fleurs fraîches et séchées produites sur la ferme florale qu’ils pourront peindre à l’aquarelle. Champêtre Ferme florale 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse Seine-et-Marne

