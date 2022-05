Atelier dessin pour adultes (+ de 16 ans) Champêtre Ferme florale La Grande-Paroisse Catégories d’évènement: La Grande-Paroisse

Isabelle vous invite à découvrir les fleurs de saisons plantées en plein champs en bord de Seine. Sur place, vous dessinerez étapes par étapes des fleurs à divers stades de maturité (de la fleur fraîche à la fleur séchée) grâce aux conseils de Rockzane (peintre à Avon). Le matériel est fourni et à l’issu de l’atelier vous repartirez avec vos dessins réalisés aux crayons et à l’aquarelle. Prévoyez une casquette et un tapis pour s’asseoir en plein champs ainsi qu’un petit gouter à partager (jus, biscuits, fruits…) Nombre de places limitées

45 €/p (matériel et bonne humeur fournis !)

Venez dessiner en plein champs les fleurs de la Ferme Florale à La Grande Paroisse (77). Les nigelles, les cosmos et bien d’autres variétés locales prendront forme sur le papier grâce à l’aquarelle ! Champêtre Ferme florale 77130 La Grande-Paroisse La Grande-Paroisse Seine-et-Marne

