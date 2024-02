Atelier dessin Oh mon chapeau ! Médiathèque des Izards Toulouse, mercredi 10 avril 2024.

Atelier dessin Oh mon chapeau ! 1, 2, 3 à vos gommettes ! Mercredi 10 avril, 10h30 Médiathèque des Izards

Mercredi 10 Avril de 10h30 à 11h30 – Médiathèque Izards

Participez parents et enfants à une frise collective sur la thématique du printemps en vous inspirant du livre pop’up et de l’application numérique : Oh mon chapeau !

(4-6 ans) sur inscription au 05-31-22-94-70

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve

Atelier Jeune