Atelier dessin numérique

le jeudi 17 février 2022 à 14:30

Prenez-vous en photo ou choisissez la photo de votre star préférée, puis reproduisez sur ordinateur le portrait. Les compétences en dessin ne sont pas nécessaires ; il faut juste savoir manier précisément une souris.

Gratuit / Sur inscription

2022-02-17T14:30:00 2022-02-17T16:30:00

