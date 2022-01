Atelier dessin Musée Jules Verne Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Atelier dessin Musée Jules Verne, 16 février 2022, Nantes. 2022-02-16

Horaire : 14:30 16:00

Gratuit : non 3€ enfant métropolitain / 6€ enfant non-métropolitain Enfants à partir de 8 ans Après avoir décrypté son oeuvre Jusqu’aux bouts du monde, hommage graphique à l’univers de Jules Verne, Gaëlle Compozia t’invite à créer ta propre illustration des récits et aventures des « Voyages extraordinaires ». Musée Jules Verne adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 69 72 52 https://julesverne.nantesmetropole.fr/home.html musee.julesverne@nantesmetropole.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée Jules Verne Adresse 3 Rue de l'Hermitage Ville Nantes Age maximum Enfants à partir de 8 ans lieuville Musée Jules Verne Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée Jules Verne Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/