Atelier dessin modèles vivants, séance porcins Ver, 22 août 2021, Ver.

Ver Manche Ver

Atelier dessin modèles vivants avec Laura Szabo, séance porcins cette fois, dimanche 22 août à partir de 14h. Rendez-vous à la ferme C Côme Cochon à l’occasion de ses portes ouvertes (possibilité de déjeuner sur place, marché de producteurs locaux…). Vous y découvrirez un petit élevage de porcs de Bayeux en plein air et ses portées de porcelets, pour croquer leurs attitudes et expressions sous les conseils de la dessinatrice Laura Szabo !

Portes ouvertes de 10h à 18h : Visites de ferme, dégustation, barbecue et marché de producteurs locaux.

contact@leravitaillement.org +33 6 31 44 55 90

