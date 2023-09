Atelier dessin mené par Elsa Oriol et Pancho les illustrateur.rice.s du livre Des hommes, des femmes, nos libertés. Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Atelier dessin mené par Elsa Oriol et Pancho les illustrateur.rice.s du livre « Des hommes, des femmes, nos libertés. » Apportez une photo d’une personnalité qui selon vous est

représentative d’une liberté. Elle vous servira de modèle pour vos

réalisations. Tout public à partir de 10 ans, sur

inscription Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

