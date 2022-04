Atelier Dessin Manga Jarcieu Jarcieu Catégories d’évènement: Isère

Atelier Dessin Manga Médiathèque de Jarcieu – Salle de la Médiathèque 85 Espace Camille Bonneville Jarcieu

2022-04-25 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-25 12:30:00 12:30:00

Jarcieu Isère Jarcieu Participez à un atelier dessin autour du Manga. Une intervenante, professeure de dessin à Beaucroissant viendra apprendre aux enfants (à partir de 8 ans) à dessiner des mangas. mediatheque.jarcieu@reseau-ecume.fr Médiathèque de Jarcieu – Salle de la Médiathèque 85 Espace Camille Bonneville Jarcieu

