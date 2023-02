ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne

ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA Médiathèque Pays de Château-Gontier, 22 février 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne. ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA 32 Avenue Carnot Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot

2023-02-22 – 2023-02-22

Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot

Château-Gontier-sur-Mayenne

Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Apprends à dessiner un personnage manga/chibi avec Lÿa T-Calaelen, illustratrice

manga. Sur inscription à partir de 12 ans. ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA mediatheque@chateaugontier.fr +33 2 43 09 50 53 https://chateaugontier.c3rb.org/ Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot Ville Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Médiathèque Pays de Château-Gontier 32 Avenue Carnot Château-Gontier-sur-Mayenne Departement Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne chateau-gontier-sur-mayenne/

ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA Médiathèque Pays de Château-Gontier 2023-02-22 was last modified: by ATELIER DESSIN MANGA AVEC LŸA T-CALAELEN, MANGAKA Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne 22 février 2023 32 Avenue Carnot Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne, Mayenne mayenne Médiathèque Pays de Château-Gontier Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne