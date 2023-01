Atelier dessin, mandala et jeu de cartes Magic, Pokémon, etc.. Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Yzeures-sur-Creuse Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Indre-et-Loire Yzeures-sur-Creuse Atelier dessin et mandala pour les jeunes et moins jeunes.

Les passionnés de jeux de rôles et de jeux de cartes tel que Magic, Pokémon, et d’autres pourront aussi se retrouver pour des parties endiablées. Atelier dessin et mandala pour les jeunes et moins jeunes.

Les passionnés de jeux de rôles et de jeux de cartes tel que Magic, Pokémon, et d’autres pourront aussi se retrouver pour des parties endiablées. mediatheque.yzeures.37@gmail.com +33 2 47 94 26 54 Alicja – Pixabay

