EUR 0 0

Atelier dessin pour adulte « Le portrait, une réinterprétation à la manière de Robert Fernier » avec Bechar El Mahfoudi, professeur intervenant de Sculptura. musee@ville-pontarlier.com +33 3 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr/ Organisée par le Musée Municipal de Pontarlier, dans le cadre de l’exposition ‘Robert Fernier, portraits ».

Atelier dessin pour adulte « Le portrait, une réinterprétation à la manière de Robert Fernier » avec Bechar El Mahfoudi, professeur intervenant de Sculptura. Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier

