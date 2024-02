ATELIER DESSIN LA FRESQUE DES PAYSAGES » DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné, dimanche 24 mars 2024.

ATELIER DESSIN LA FRESQUE DES PAYSAGES » DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Gétigné Loire-Atlantique

Le Pays du Vignoble Nantais, labellisé Pays d’art et d’histoire, propose cette animation le dimanche 24 mars à 14h30 à la Garenne Lemot.

Les hauteurs de la Garenne Lemot offrent de beaux panoramas sur Clisson et ses environs. Louise Quintana, paysagiste, vous accompagne pour une lecture des différents paysages et la réalisation de croquis. L’atelier devient collaboratif avec la création de fresques sensibles à l’approche patrimoniale.

Matériel fourni. Pas de prérequis en dessin nécessaire

2h30 Pour tous, à partir de 7 ans

Sur réservation en ligne (www.vignoble-nantais.eu) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 14:30:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT Avenue Xavier Rineau

Gétigné 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire

L’événement ATELIER DESSIN LA FRESQUE DES PAYSAGES » Gétigné a été mis à jour le 2024-02-14 par eSPRIT Pays de la Loire