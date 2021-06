St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard Loire-Atlantique, St lyphard Atelier dessin – Graine d’artiste adulte Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Atelier dessin – Graine d’artiste adulte Village de Kerhinet 44410 St lyphard, 22 juin 2021-22 juin 2021, St lyphard. Atelier dessin – Graine d’artiste adulte

du mardi 22 juin au mardi 10 août à Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Atelier dessin et croquis avec Valérie Bonduelle artiste. Découvrez les techniques du dessin en abordant le patrimoine, l’architecture et les paysages de Brière. Les techniques du carnet de voyage pour les ados, adultes et la technique du croquis et coloriage pour les enfants seront abordés, les participants sont invités à reproduire les dessins préalablement préparés par l’artiste. Ateliers abordables pour tous les publics débutants et confirmés, groupes de 4 à 6 pour favoriser l’accompagnement artistique. Atelier dessin et croquis avec Valérie Bonduelle artiste. Découvrez les techniques du dessin en abordant le patrimoine, l’architecture et les paysages de Brière. Les techniques du carnet de … Village de Kerhinet 44410 St lyphard Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T13:30:00 2021-06-22T15:00:00;2021-06-29T13:30:00 2021-06-29T15:00:00;2021-07-06T16:00:00 2021-07-06T17:30:00;2021-07-13T16:00:00 2021-07-13T17:30:00;2021-07-20T16:00:00 2021-07-20T17:30:00;2021-07-27T16:00:00 2021-07-27T17:30:00;2021-08-03T16:00:00 2021-08-03T17:30:00;2021-08-10T16:00:00 2021-08-10T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Étiquettes évènement : Autres Lieu Village de Kerhinet 44410 St lyphard Adresse Village de Kerhinet 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard