Atelier Dessin Fleurs, et printemps réalisation d’un personnage insecte Mont-de-Marsan, samedi 4 mai 2024.

Atelier Dessin Fleurs, et printemps réalisation d’un personnage insecte Mont-de-Marsan Landes

Partez à la découverte des techniques du dessin en passant par des représentations figuratives, abstraites, liées à l’histoire de l’art, à la bande dessinée et au manga. Différentes techniques seront abordées, comme celle du crayon (ombres et lumière), celle du feutres à alcool/Promarkeur et feutres peintures/Posca, l’aquarelle, le pastel… Un samedi par mois Daphné Villières vous guidera pas à pas pour acquérir les bases, se perfectionner en pratiquant régulièrement à votre rythme.

Dès 8 ans.

Sur inscription au 05 58 75 00 45 ou musee-edu@montdemarsan.fr 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:30:00

fin : 2024-05-04 16:00:00

Musée Wlérick Despiau

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine musee-edu@montdemarsan.fr

