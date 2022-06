Atelier dessin et rencontre avec l’illustratrice Eva Reinkingen ! Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Atelier dessin et rencontre avec l'illustratrice Eva Reinkingen !

Gironde Atelier dessin et rencontre avec l’illustratrice Eva Reinkingen pour « Partir en Livre » .

Dans le cadre de sa résidence d’artiste, l’illustratrice Eva Reinkingen proposera un atelier de dessin, une incursion dans son univers artistique riche et coloré.

