Atelier dessin et aquarelle Vignacourt, jeudi 7 mars 2024.

Atelier dessin et aquarelle Vignacourt Somme

Atelier dessin et aquarelle avec Jean-Pierre et l’association Atoutage au centre d’interprétation Vignacourt 14-18, les jeudis 7 et 21 mars à 14h.

Que vous soyez un habitué de l’aquarelle ou curieux de découvrir cet art, Jean-Pierre se fera un plaisir de vous partager sa passion et son savoir-faire.

Début : 2024-03-07 14:00:00

196 rue d’Amour

Vignacourt 80650 Somme Hauts-de-France

