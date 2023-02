Atelier dessin et aquarelle : “L’hiver en couleur” Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Viens dessiner et donner des couleurs aux arbres de l’hiver. Amuse-toi en découvrant des techniques et repars avec ton oeuvre. Avec Caroline Lainé, professeur d’arts plastiques et art-thérapeute au Havre. Pour les enfants de 12 à 17 ans

Durée : 1h30

Tarif : 20 € Réservation par téléphone au 02 32 79 15 80 ou par mail info@les400coups.fr info@les400coups.fr +33 2 32 79 15 80 https://les400coups.fr/ Le Havre

