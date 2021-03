Atelier dessin en visio : Le Triton alpestre ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 24 mars 2021-24 mars 2021, Lille.

Atelier dessin en visio : Le Triton alpestre !

Musée d’histoire naturelle de Lille, le mercredi 24 mars à 14:15

### Prochain atelier dessin le mercredi 24 mars : Le Triton alpestre ! Tu veux devenir un as du dessin ? c’est très simple ! Un peu de matériel à préparer ; se connecter à l’heure du rendez-vous ; et c’est parti ! _Pour participer_ : * S’inscrire par mail : [**[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](reservation-mhnl@mairie-lille.fr)**](reservation-mhnl@mairie-lille.fr) (attention ! nombre de places limité) * Imprimer en A4 le fichier que l’on vous fera parvenir au moment de votre inscription * Sur une feuille à dessin, décalquer ou reproduire ces repères au crayon gris sans appuyer trop fort (en effet, il faudra pouvoir les effacer ensuite) * Préparer un crayon gris, une gomme et des crayons de couleur * S’installer devant l’écran de votre ordinateur * Nous rejoindre à l’horaire précis * Suivre les instructions de l’intervenant * Dessiner ! Un beau dessin à colorier à la clé et des tas d’anecdotes sur l’animal du jour ! _Conditions d’inscriptions_ : Pour les enfants, à partir de 7 ans (en présence d’un adulte) Mercredi 24 mars de 14h15 à 15h30 A réaliser chez soi ! Gratuit **Inscription sur réservation** : [**reservation-mhnl@mairie-lille.fr**](reservation-mhnl@mairie-lille.fr) Renseignements au 03.28.55.30.82 (Attention ! Nombre de places limité !) L’atelier en ligne sera accessible via un lien Teams, qui vous sera envoyé par mail suite à votre inscription ! _A prévoir_ : petit matériel (feuille A4 blanche, calque, crayon gris, gomme, crayons de couleur, imprimante

Gratuit

Suivez en direct les consignes de notre intervenant, Vincent Gavériaux, pour l’aider à réaliser le dessin, étape par étape, à partir de repères et de formes simples. Succès garanti !

Musée d’histoire naturelle de Lille 23 rue Gosselet Lille Lille-Centre



