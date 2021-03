Lille Musée d'histoire naturelle de Lille Lille, Nord Atelier Dessin en visio : Le canard souchet ! Musée d’histoire naturelle de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Atelier Dessin en visio : Le canard souchet ! Musée d’histoire naturelle de Lille, 24 février 2021-24 février 2021, Lille. Atelier Dessin en visio : Le canard souchet !

du mercredi 24 février au mercredi 10 mars à Musée d’histoire naturelle de Lille

### Prochain atelier le mercredi 10 Mars : Le canard souchet ! Suivez en direct les consignes de notre intervenant, Vincent Gavériaux, pour l’aider à réaliser le dessin, étape par étape, à partir de repères et de formes simples. Succès garanti ! C’est très simple : un peu de matériel à préparer ; se connecter à l’heure du rendez-vous ; et c’est parti ! **Pour participer :** * S’inscrire : sur réservation [[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](mailto:reservation-mhnl@mairie-lille.fr)](mailto:[reservation-mhnl@mairie-lille.fr](reservation-mhnl@mairie-lille.fr)) (attention ! nombre de places limité) * Imprimer en A4 le fichier que l’on vous fera parvenir au moment de votre inscription * Sur une feuille à dessin, décalquer ou reproduire ces repères au crayon gris sans appuyer trop fort (en effet, il faudra pouvoir les effacer ensuite) * Préparer un crayon gris, une gomme et des crayons de couleur * S’installer devant l’écran de votre ordinateur * Nous rejoindre à l’horaire précis * Suivre les instructions de l’intervenant * Dessiner ! Un beau dessin à colorier à la clé et des tas d’anecdotes sur l’animal du jour ! **Conditions d’inscriptions :** Pour les enfants, à partir de 7 ans (en présence d’un adulte)

**Le 10 mars – de 14h15 à 15h30 / A réaliser chez soi !**

Gratuit Inscription sur réservation : [reservation-mhnl@mairie-lille.fr](reservation-mhnl@mairie-lille.fr)

Renseignements au [[03.28.55.30.82](03.28.55.30.82)](03.28.55.30.82)

(Attention ! Nombre de places limité !) **L’atelier en ligne sera accessible via un lien Teams, qui vous sera envoyé par mail suite à votre inscription !** **A prévoir** : petit matériel (feuille A4 blanche, calque, crayon gris, gomme, crayons de couleur, imprimante) Partagez, de chez vous, un moment avec votre enfant en participant aux premiers Ateliers Dessin du musée d’histoire naturelle de Lille, en ligne ! Musée d’histoire naturelle de Lille 19 rue de Bruxelles Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-02-24T14:15:00 2021-02-24T15:30:00;2021-03-03T14:15:00 2021-03-03T15:30:00;2021-03-10T14:15:00 2021-03-10T15:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Musée d'histoire naturelle de Lille Adresse 19 rue de Bruxelles Ville Lille