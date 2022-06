Atelier dessin d’observation avec Mathilde Legagneur Athis-Val de Rouvre Athis-Val de Rouvre Catégories d’évènement: Athis-Val de Rouvre

Orne Athis-Val de Rouvre Mathilde Legagneur, artiste-dessinatrice, vous guidera sur une séance de dessin d’observation.

Atelier à la portée de tous, pour ados et adultes. L’animation est gratuite, et sur inscription de préférence. L’atelier se déroule le mardi 19 juillet 2022 de 15h à 17h30. Mathilde Legagneur, artiste-dessinatrice, vous guidera sur une séance de dessin d’observation.

