Atelier dessin de nu avec modèle vivant Lauzun Lauzun Catégories d’évènement: Lauzun

Lot-et-Garonne

Atelier dessin de nu avec modèle vivant Lauzun, 6 février 2022, Lauzun. Atelier dessin de nu avec modèle vivant Lauzun

2022-02-06 13:00:00 – 2022-02-06 17:30:00

Lauzun Lot-et-Garonne Lauzun « Lauzun Ateliers : Création Découverte » vous propose un atelier de dessin de nu avec modèle vivant.

Cette session sans instructeur est idéale pour ceux qui veulent pratiquer le dessin lors d’une séance avec un modèle vivant.

Lauzun

