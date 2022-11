Atelier Dessin de la danse / Dessin performé Le Carreau du Temple, 12 décembre 2022, Paris.

Le samedi 14 janvier 2023

de 11h00 à 17h00

Le lundi 12 décembre 2022

de 18h30 à 21h30

. payant 30 euros (billet couplé au spectacle « Clocks & Clouds » de Noé Soulier du 6 au 8 janvier 2023 à la date de votre choix. La réservation pour l’atelier génère un code de gratuité pour le spectacle)

Un atelier dessin de la danse pour « faire performance » par l’acte même de dessin du danseur, avec Lorenzo De Angelis, chorégraphe et danseur, et Hadil Salih, plasticienne !

Lorenzo De Angelis, chorégraphe et danseur, et Hadil Salih, plasticienne proposent un atelier dessin de la danse à partir de Légendes, projet collaboratif et curratorial de Lorenzo De Angelis.

Légendes se base sur une boucle chorégraphique constituée à partir de figures emblématiques allant de Marilyn Monroe a Hijikata en passant par Rodin, Mohamed Ali et d’autres… Dans un mouvement lent et continu, le danseur opère un « morphing trans-identitaire » ou incarnation mouvante reliant par la danse ces différentes images collectées. En s’appuyant et détournant les pratiques de dessins de modèles vivants, il s’agira d’interpréter ces figures et leurs gestuelles, d’en restituer l’expressivité et les choix de perspective pour peu à peu expérimenter des manières de « faire performance » par l’acte même de dessin du danseur.

Un atelier où la spatialisation du dessin sur scène et des dessinateurs, le jeu des déplacements, et le travail de rythme seront la matière mère.

L’atelier formera peu à peu une Légende, soit un matériel issu de la chorégraphie, venant enrichir le projet de collection au cœur de ce travail chorégraphique questionnant la passivité, le partage, l’autorité, la transformation dans l’immuable, la mémoire, le rapport au temps ou aux images…

Réservez l’atelier du lundi 12 décembre : cliquez ici

Réservez l’atelier du samedi 14 janvier : cliquez ici

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://weez.li/7KLNBNYI 0183819330 accueil@carreaudutemple.org

© Tous droits réservés Atelier Dessin de la danse – Dessin performé