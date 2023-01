ATELIER DESSIN “CREE TON VELO A…” A GETIGNE Gétigné, 8 février 2023, Gétigné Gétigné.

ATELIER DESSIN “CREE TON VELO A…” A GETIGNE

3, rue des Changes Bibliothèque des Changes Gétigné Loire-Atlantique Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes

2023-02-08 – 2023-02-08

Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes

Gétigné

Loire-Atlantique

Gétigné

Atelier dessin « Crée ton vélo à… »

Dans le cadre du partenariat entre les écoles et la Bibliothèque des Changes, les éditeurs Six Citrons Acides

s’invitent à la bibliothèque pour cette nouvelle édition 2023.

Ce sera l’occasion de découvrir leur travail grâce à des jeux et un atelier dédié au jeune public. Deux classes de l’école

Notre-Dame vont rencontrer Marie Rébulard pour découvrir le rôle de l’éditrice dans la chaîne du livre.

Jeux graphiques, dessins géants, mini-expo et surprises vous feront découvrir l’univers fun et acidulé de ces éditions nantaises, pour qui la langue c’est pas barbant et c’est même vraiment marrant.

Tout public

MERCREDI 8 FÉVRIER • 15H

Bibliothèque des Changes • Gétigné

Charles Dutertre est un illustrateur qui vit et travaille en région nantaise. Il a imaginé dans « Le Vélo à ma sœur » de formidables engins roulants, très inattendus. Il y a le vélo à ma sœur, le vélo à mon oncle ou le vélo à mes parents qui sont tous consommateurs d’énergie bien spécifique. En sa compagnie tu vas créer un vélo de papier unique et original. Mets ton imagination en action pour que ton vélo puisse rouler, rouler, rouler…

Suivi d’une séance de dédicaces avec les éditions Six citrons acides.

Durée : 1h30 • Sur inscription • Enfants à partir de 6 an

Atelier dessin pour créer ton vélo en papier grâce à des jeux et un atelier avec l’auteur Charles Dutertre.

bibliothequedeschanges@getigne.fr +33 2 40 36 13 96

Bibliothèque des Changes 3, rue des Changes Gétigné

dernière mise à jour : 2023-01-25 par