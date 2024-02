Atelier dessin botanique La Chapelle-de-Bragny, lundi 26 février 2024.

Atelier dessin botanique La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

De GraineS en GraineS

Le dessin botanique

Une semaine dans l’univers de l’observation et la contemplation de la nature

A vos loupes !

La nature est d’une richesse insondable. Dans ce monde tumultueux il existe un endroit calme et harmonieux au cœur du végétal qui nous aide à retrouver le sens de la vie.

Pour ce temps de vacances (faire de la place) je propose un temps d’exploration à travers l’observation et le dessin.

du 26 février au 1er mars 2024 5 Séances de 3 h

• Séance 1 méditation et contemplation des graines- extérieur choix et matérialisation par l’utilisation de fusains sur grands papiers.

• Séance 2 Méditation et danse de la graine éveil du corps et de l’esprit. Dessin Intérieur de la graine crayon, mines de plomb papier.

• Séance 3 Le dessin botaniques mais c’est quoi exactement ? réalisation d’une planche commune. Découpages collages.

• Séance 4 Mise en couleur aquarelle et crayon en utilisant différentes techniques.

• Séance 5 Je réalise un monotype végétal

Avec Florence Moscovitz, artiste peintre et Art thérapeute.

Ouvert à tous à partir de 7 ans. Adultes bienvenus.

Séance de 14h à 17h, 15€ ou 20€ la journée avec l’atelier cirque du matin.

Pique-nique ou restauration possible sur place au Bar le Tintam’ART.

Exposition des travaux de recherches en fin de semaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26

fin : 2024-03-01

72 route d’Hauterive le Haut

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté roulottes-en-chantier@orange.fr

