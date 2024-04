Atelier dessin & BD pour enfants/ados Cancan Café Percy-en-Normandie, samedi 13 avril 2024.

Atelier dessin & BD pour enfants/ados Cancan Café Percy-en-Normandie Manche

Samedi 13 avril, de 10h30 à 12h, Cancan Café propose un premier atelier dessin & bande dessinée pour enfants (à partir de 10 ans).

Vous l’avez peut-être déjà remarqué en vous rendant chez Cancan Café Killian, la nouvelle recrue en service civique depuis février, a un coup de crayon des plus assuré ! C’est l’occasion de faire profiter les plus jeunes de ses talents de dessinateur et d’animateur le temps d’ateliers dessin & bande dessinée.

Le matériel de dessin est fourni.

Tarif 5 € par participant (+ adhésion 2024 à l’association Cancan Café 5€/an).

Inscriptions sur place chez Cancan Café ou au 06 76 63 76 07 / contact@cancancafe.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:30:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier

Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie contact@cancancafe.fr

L’événement Atelier dessin & BD pour enfants/ados Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Villedieu-les-Poêles