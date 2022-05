Atelier dessin avec l’illustratrice jeunesse Valérie Michel (6-8 ans) Parc de Clères, 4 juin 2022, Clères.

Atelier dessin avec l’illustratrice jeunesse Valérie Michel (6-8 ans)

Parc de Clères, le samedi 4 juin à 16:00

Valérie Michel, illustratrice de livres jeunesse, propose un atelier dessin en lien avec ses albums : _L’Oiseau lyre_ et _La fourmi, l’oiseau et le vaste monde_, parus aux Editions courtes et longues.

5€ en plus du règlement du droit d’entrée du parc (6,50 € pour les enfants de 3 à 11 ans inclus). Plus d’informations sur parcdecleres.net

Apprends à dessiner des arbres et des animaux avec l’illustratrice jeunesse Valérie Michel !

Parc de Clères 32 avenue du parc, 76690 Clères Clères Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T16:00:00 2022-06-04T18:00:00