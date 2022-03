Atelier dessin Assat Assat Catégories d’évènement: Assat

Assat Pyrénées-Atlantiques Assat EUR 0 0 Apprenez pendant ces 2 sessions consécutives à dessiner une planche de BD et à raconter une petite histoire. Artistes débutants ou dessinateurs amateurs, Frédérick Campoy vous accompagnera dans cette aventure.

Les dessins seront ensuite exposés à la bibliothèque d’Assat pendant le mois de Mars.

Accessible dès 10 ans, inscription conseillée, ne pas oublier de s'inscrire aux deux dates des ateliers (19 Février et 5 Mars).

