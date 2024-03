Atelier dessin, animé par Maiiva (dessinatrice-reporter) Bibliothèque Aimé Césaire Paris, mercredi 24 avril 2024.

Le mercredi 24 avril 2024

de 16h00 à 17h00

.Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 99 ans. gratuit

Avec Maiiva découvrez les techniques de la colorisation à l’eau et de la BD

Pour Maiiva le dessin est une expression essentielle, un moyen de

satisfaire un besoin impérieux : celui de témoigner. Reporter en

immersion, elle tire de ses expériences une perception différente du

monde, une ouverture, qu’elle désire offrir aux lecteurs dans ses bandes

dessinées. Elle aborde des sujets de terrain, régionalistes, et

questionne depuis quelques années le rapport à l’animal, à la nature.

Encre, lavis, rotring, crayon, pinceaux en poche, elle voyage léger : « Croquer

sur le vif, c’est mon yoga.

Je dessine mon quotidien, directement à

l’encre, sans crayonné, pour savourer le plaisir de l’instant présent. »

La finesse de ses outils donne vie aux détails, aux aspérités. La

sensualité de l’eau crée un dessin sensible et nuancé. Elle propose une

vision d’une réalité abrupte, rude et authentique. Elle y ajoute des

fantaisies rafraîchissantes, de légers décalages qui l’aident à mieux «

digérer » le réel et qui permettent également aux lecteurs de l’aborder

différemment.

En parallèle, nous exposons du samedi 20 avril au samedi 1er juin les planches de sa BD documentaire, Dans les pattes des moutons, dans laquelle Maiiva retrace le quotidien d’un berger, son rapport à l’animal et nous dévoile la réalité du métier.

Atelier ouvert à toutes et tous à partir de 10 ans, sur inscription

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014

Contact : +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Cardère éditeur dans-les-pattes-des-moutons