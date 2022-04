Atelier “Dessin à tous les étages” Musée Hébert, 14 mai 2022, La Tronche.

Atelier “Dessin à tous les étages”

Musée Hébert, le samedi 14 mai à 19:30

Et si vous dessiniez vos coups de cœur du musée à la manière de Sarah Gautier, portraitiste d’espaces et d’objets ? Une pièce de la villa d’Hébert, une salle d’exposition du musée, un objet ou un tableau exposé. L’artiste vous guide et vous fait partager son expérience de « croqueuse d’intérieurs ». Une autre façon de regarder le musée, crayon en main.

Gratuit. Matériel fourni par le musée. Pour petits et grands. Accès libre à l’atelier entre 19h30 et 22h30.

Musée Hébert Chemin Hébert, 38700 La Tronche La Tronche Isère



2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T22:30:00